Нагельсманн доволен игрой «Баварии»

Несмотря на то, что «Бавария» во втором матче подряд не смогла одержать победу в Бундеслиге, главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн остался довольным игрой своей команды.

«Я фанат красивых футбольных матчей. Для болельщиков это была очень хорошая игра, я также доволен игрой своей команды на длинных отрезках. У нас было много моментов, мы забили три мяча, которые не были засчитаны из-за микро-офсайдов», - сказал журналистам Нагельсманн после игры с «Хоффенхаймом».

Игра закончилась со счетом 1:1. В предыдущем туре «Бавария» не смогла сломить сопротивление леверкузенского «Байера», сыграв с ним вничью с аналогичным счетом.