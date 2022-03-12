«Герта» проиграла пятый матч подряд в Бундеслиге

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в рамках 26-го тура чемпионата Германии обыграла на своём поле «Герту» со счётом 2:0.

Первый гол за «Боруссию» забил Алассан Плеа в первом тайме, реализовав пенальти. Маттиас Гинтер с передачи Луки Неца удвоил преимущество.

Победа позволила мёнхенгладбахцам отойти от зоны вылета, «Герта» же осталась на 16-й строчке, имея в своём пассиве пять поражений подряд в Бундеслиге.