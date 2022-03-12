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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» проиграла пятый матч подряд в Бундеслиге

12 Марта 2022 • 22:36 Комментировать
Боруссия М
2:0
Герта
окончен

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в рамках 26-го тура чемпионата Германии обыграла на своём поле «Герту» со счётом 2:0.

Первый гол за «Боруссию» забил Алассан Плеа в первом тайме, реализовав пенальти. Маттиас Гинтер с передачи Луки Неца удвоил преимущество.

Победа позволила мёнхенгладбахцам отойти от зоны вылета, «Герта» же осталась на 16-й строчке, имея в своём пассиве пять поражений подряд в Бундеслиге.

Протокол игры  
Боруссия М 2:0Герта
(1:0) Плеа Алассан24'   
(2:0) Гинтер Маттиас59'   
Зоммер ЯннГинтер Маттиас   56'Эльведи НикоБейер ЛуисСкалли Джозеф   81'Нойхаус ФлорианКоне КуадиоНец Лука  78' (Лайнер Штефан (  78') Эмболо БрельПлеа Алассан  65' (Крамер Кристоф (  65') Тюрам Маркус   89'  89' (Штиндль Ларс (  89')
Запасные: Херрманн ПатрикАди ХюттерФридрих МарвинНосс КонорБенеш ЛаслоЗиппель ТобиасЯнчке Тони
Marcel LotkaГехтер ЛинусШтарк НикласКемпф Марк-ОливерПекарик Петер  60' (Anton Kade (  60') Тусар ЛюкаАскасибар Сантьяго  46' (Сердар Суат (  46') Дарида Владимир  76' (Эккеленкамп Юрген (  76') Платтенхардт МарвинЗельке Дейви  76' (Рихтер Марко (  76') Бельфодиль Исхак
Запасные: Дордой МартонМиттельштедт МаксимилианКристенсен ОливерЛи Дон-ЧжунБоята ДедрикШволов Александер
12 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Герта Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен Фрайбург 3:2 Вольфсбург 2.10 3.50 3.50
окончен Хоффенхайм 1:1 Бавария 4.70 4.90 1.60
окончен Унион Берлин 1:1 Штуттгарт
окончен Боруссия М 2:0 Герта 1.57 4.40 5.30
13.03  17:30 Байер Л ... Кёльн 1.65 4.40 4.90
13.03  19:30 Айнтрахт Фр ... Бохум 1.79 3.95 4.40
13.03  19:30 Боруссия Д ... Арминия 1.34 6.00 8.20
13.03  21:30 Гройтер Фюрт ... РБ Лейпциг 8.20 5.40 1.37
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