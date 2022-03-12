«Герта» проиграла пятый матч подряд в Бундеслиге

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в рамках 26-го тура чемпионата Германии обыграла на своём поле «Герту» со счётом 2:0.
Первый гол за «Боруссию» забил Алассан Плеа в первом тайме, реализовав пенальти. Маттиас Гинтер с передачи Луки Неца удвоил преимущество.
Победа позволила мёнхенгладбахцам отойти от зоны вылета, «Герта» же осталась на 16-й строчке, имея в своём пассиве пять поражений подряд в Бундеслиге.
Протокол игры
|Боруссия М
|2:0
|Герта
|(1:0) Плеа Алассан24'
|(2:0) Гинтер Маттиас59'
Зоммер Янн•Гинтер Маттиас • 56'Эльведи Нико•Бейер Луис•Скалли Джозеф • 81'Нойхаус Флориан•Коне Куадио•Нец Лука 78' (Лайнер Штефан ( 78') •Эмболо Брель•Плеа Алассан 65' (Крамер Кристоф ( 65') •Тюрам Маркус 89' 89' (Штиндль Ларс ( 89')
Marcel Lotka•Гехтер Линус•Штарк Никлас•Кемпф Марк-Оливер•Пекарик Петер 60' (Anton Kade ( 60') •Тусар Люка•Аскасибар Сантьяго 46' (Сердар Суат ( 46') •Дарида Владимир 76' (Эккеленкамп Юрген ( 76') •Платтенхардт Марвин•Зельке Дейви 76' (Рихтер Марко ( 76') •Бельфодиль Исхак
12 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).