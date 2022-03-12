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Чемпионат Германии. Бундеслига

Скончался единственный футболист, ставший чемпионом мира в свой день рождения

12 Марта 2022 • 20:56 Комментировать

Скорбная новость из Германии - в Висбадене в возрасте 77 лет скончался Юрген Грабовски. В 1974 году он сыграл в финале чемпионата мира за сборную Германии 7 июля - аккурат в день своего тридцатилетия.

Любопытно, что для него это был самый последний матч в составе немецкой национальной команды. Сборная Германии переиграла ведомые Йоханом Кройфом Нидерланды со счетом 2:1 и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Грабовски - единственный игрок, ставший чемпионом мира в день своего рождения, а также один из семи футболистов, который собрал полный комплект медалей в чемпионатах мира - серебряные медали в 1966, бронзовые в 1970 и золотые в 1974 году).
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Юрген Грабовски
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