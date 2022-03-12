Левандовски повторил рекорд Хайнкесса и Вернера

«Бавария» сыграла в гостевом матче вничью с «Хоффенхаймом», обе команды забили по мячу. В составе чемпионов Германии отличился, разумеется, польский форвард Роберт Левандовски - для него это уже двадцать девятый мяч в сезоне.

Интересно, что из этих двадцати девяти голов семнадцать были забиты в выездных матчах, и по этому показателю Левандовски повторил действующий рекорд Бундеслиги. Он принадлежит, помимо него, еще двоим игрокам - в сезоне 1973/1974 такое же количество выездных мячей забил Юпп Хайнкес, а недавно, в сезоне 2019/2020, это же сделал Тимо Вернер.

Следующий выездной гол сделает Левандовски единоличным обладателем рекорда.