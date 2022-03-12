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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски повторил рекорд Хайнкесса и Вернера

12 Марта 2022 • 20:47 Комментировать
Хоффенхайм
1:1
Бавария
окончен

«Бавария» сыграла в гостевом матче вничью с «Хоффенхаймом», обе команды забили по мячу. В составе чемпионов Германии отличился, разумеется, польский форвард Роберт Левандовски - для него это уже двадцать девятый мяч в сезоне.

Интересно, что из этих двадцати девяти голов семнадцать были забиты в выездных матчах, и по этому показателю Левандовски повторил действующий рекорд Бундеслиги. Он принадлежит, помимо него, еще двоим игрокам - в сезоне 1973/1974 такое же количество выездных мячей забил Юпп Хайнкес, а недавно, в сезоне 2019/2020, это же сделал Тимо Вернер.

Следующий выездной гол сделает Левандовски единоличным обладателем рекорда.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юпп Хайнкес Роберт Левандовски Тимо Вернер
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окончен Фрайбург 3:2 Вольфсбург 2.10 3.50 3.50
окончен Хоффенхайм 1:1 Бавария 4.70 4.90 1.60
окончен Унион Берлин 1:1 Штуттгарт
Идет 59 минута Боруссия М 1:0 Герта 1.57 4.40 5.30
13.03  17:30 Байер Л ... Кёльн 1.65 4.40 4.90
13.03  19:30 Айнтрахт Фр ... Бохум 1.79 3.95 4.40
13.03  19:30 Боруссия Д ... Арминия 1.34 6.00 8.20
13.03  21:30 Гройтер Фюрт ... РБ Лейпциг 8.20 5.40 1.37
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