«Фрайбург» победил «Вольфсбург», «Унион» и «Штуттгарт» сыграли вничью

«Фрайбург» одержал победу в 26-м туре немецкой Бундеслиги, обыграв «Вольфсбург» со счётом 3:2. В другом матче берлинский «Унион» и «Штуттгарт» завершили встречу результативной ничьей.
За «Фрайбург» дубль оформил Винченцо Грифо, Макс Крузе и Максимилиан Арнольд сравняли счёт, а победный гол за хозяев забил Нико Шлоттербек.
Во встрече «Униона» и «Штуттгарта» команды обменялись голами – Тайво Авонийи реализовал пенальти, а Саша Калайджич уже в последние минуты сумел сравнять счёт – 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо7'
|(2:0) Грифо Винченцо44'
|52'Крузе Макс (2:1)
|84'Арнольд Максимилиан (2:2)
|(3:2) Шлоттербек Нико87'
Флеккен Марк•Гульде Мануэль•Шлоттербек Кевен•Шлоттербек Нико • 55'Шмид Жонатан 83' (Сильдиллия Килианн ( 83') •Хаберер Яник 64' 84' (Шаллаи Роланд ( 84') •Хёфлер Николас•Гюнтер Кристиан•Хёлер Лукас•Грифо Винченцо 90' (Вайсхаупт Ноа ( 90') •Демирович Эрмедин 85' (Петерсен Нильс ( 85')
Перван Павао•Лакруа Максанс•Борнаув Себастьян 83' (Бялек Бартош ( 83') •Брукс Джон•Мбабу Кевин 76' (Вранкс Астер ( 76') •Шлагер Ксавер 76' (Баку Ридле ( 76') •Арнольд Максимилиан•Руссийон Жером 76' (Штеффен Ренато ( 76') •Филипп Максимилиан 55' (Нмеча Лукас ( 55') •Крузе Макс•Винд Жонас
12 марта. Стадион "Europa-Park Stadion".
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво41'
|90'Калайджич Саша (1:1)
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Кнохе Робин•Баумгартль Тимо•Триммель Кристофер•Мёхвальд Кевин 66' (Шефер Андраш ( 66' ) • 90'Хедира Рани•Прёмель Гриша•Гисельман Нико 32' 89' (Ощипка Бастиан ( 89') •Авонийи Тайво 73' (Михель Свен ( 73') •Бекер Шеральдо 74' (Фогльзаммер Андреас ( 74')
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос 40' 59' (Штенцель Паскаль ( 59') •Антон Вальдемар•Ито Хироки • 79'Соса Борна•Эндо Ватару 85' (Кулибали Танги ( 85') •Каразор Атакан•Фюрих Крис•Томаш Тьягу 59' (Мангаля Орель ( 59') •Калайджич Саша•Мармуш Омар
12 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".