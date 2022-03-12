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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» победил «Вольфсбург», «Унион» и «Штуттгарт» сыграли вничью

12 Марта 2022 • 19:41 Комментировать
Фрайбург
3:2
Вольфсбург
окончен

«Фрайбург» одержал победу в 26-м туре немецкой Бундеслиги, обыграв «Вольфсбург» со счётом 3:2. В другом матче берлинский «Унион» и «Штуттгарт» завершили встречу результативной ничьей.

За «Фрайбург» дубль оформил Винченцо Грифо, Макс Крузе и Максимилиан Арнольд сравняли счёт, а победный гол за хозяев забил Нико Шлоттербек.

Во встрече «Униона» и «Штуттгарта» команды обменялись голами – Тайво Авонийи реализовал пенальти, а Саша Калайджич уже в последние минуты сумел сравнять счёт – 1:1.  

Протокол игры  
Фрайбург 3:2Вольфсбург
(1:0) Грифо Винченцо7'   
(2:0) Грифо Винченцо44'   
  52'Крузе Макс (2:1)
  84'Арнольд Максимилиан (2:2)
(3:2) Шлоттербек Нико87'   
Флеккен МаркГульде МануэльШлоттербек КевенШлоттербек Нико   55'Шмид Жонатан  83' (Сильдиллия Килианн (  83') Хаберер Яник   64'  84' (Шаллаи Роланд (  84') Хёфлер НиколасГюнтер КристианХёлер ЛукасГрифо Винченцо  90' (Вайсхаупт Ноа (  90') Демирович Эрмедин  85' (Петерсен Нильс (  85')
Запасные: Вермейж ВинсентKenneth SchmidtУфофф БенджаминYannik Engelhardt
Перван ПаваоЛакруа МаксансБорнаув Себастьян  83' (Бялек Бартош (  83') Брукс ДжонМбабу Кевин  76' (Вранкс Астер (  76') Шлагер Ксавер  76' (Баку Ридле (  76') Арнольд МаксимилианРуссийон Жером  76' (Штеффен Ренато (  76') Филипп Максимилиан  55' (Нмеча Лукас (  55') Крузе МаксВинд Жонас
Запасные: Вальдшмидт ЛукаГерхардт ЯнникЛукебакио ДодиКлингер Никлас
12 марта. Стадион "Europa-Park Stadion".
Протокол игры  
Унион Берлин 1:1Штуттгарт
(1:0) Авонийи Тайво41'   
  90'Калайджич Саша (1:1)
Рённов ФредерикЕккель ПаульКнохе РобинБаумгартль ТимоТриммель КристоферМёхвальд Кевин  66' (Шефер Андраш (  66'   90') Хедира РаниПрёмель ГришаГисельман Нико   32'  89' (Ощипка Бастиан (  89') Авонийи Тайво  73' (Михель Свен (  73') Бекер Шеральдо  74' (Фогльзаммер Андреас (  74')
Запасные: Хайнц ДоминикБехренс КевинБуск ЯкобХарагути ГенкиУджа ЭнтониЛуте АндреасОзтунали ЛевинАбдуллахи Сулейман
Мюллер ФлорианМавропанос Константинос   40'  59' (Штенцель Паскаль (  59') Антон ВальдемарИто Хироки   79'Соса БорнаЭндо Ватару  85' (Кулибали Танги (  85') Каразор АтаканФюрих КрисТомаш Тьягу  59' (Мангаля Орель (  59') Калайджич СашаМармуш Омар
Запасные: Беяз ОмерФёрстер ФилиппАхамада НауируМола КлинтонТомми ЭрикБредлов Фабиан
12 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вольфсбург Фрайбург Унион Берлин
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окончен Фрайбург 3:2 Вольфсбург 2.10 3.50 3.50
окончен Хоффенхайм 1:1 Бавария 4.70 4.90 1.60
окончен Унион Берлин 1:1 Штуттгарт
12.03  20:30 Боруссия М ... Герта 1.82 4.00 4.10
13.03  17:30 Байер Л ... Кёльн 1.65 4.40 4.90
13.03  19:30 Айнтрахт Фр ... Бохум 1.79 3.95 4.40
13.03  19:30 Боруссия Д ... Арминия 1.34 6.00 8.20
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Сегодня, 12 Марта
19:41 · Германия. Бундеслига
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