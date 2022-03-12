«Фрайбург» победил «Вольфсбург», «Унион» и «Штуттгарт» сыграли вничью

«Фрайбург» одержал победу в 26-м туре немецкой Бундеслиги, обыграв «Вольфсбург» со счётом 3:2. В другом матче берлинский «Унион» и «Штуттгарт» завершили встречу результативной ничьей.

За «Фрайбург» дубль оформил Винченцо Грифо, Макс Крузе и Максимилиан Арнольд сравняли счёт, а победный гол за хозяев забил Нико Шлоттербек.

Во встрече «Униона» и «Штуттгарта» команды обменялись голами – Тайво Авонийи реализовал пенальти, а Саша Калайджич уже в последние минуты сумел сравнять счёт – 1:1.