Левандовски спас «Баварию» от поражения

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски спас свою команду в матче против «Хоффенхайма» (1:1).

Хозяева поля забили гол в середине первого тайма – Кристоф Баумгартнер воспользовался передачей Давида Раума, но на перерыв клубы ушли при равном счёте. Роберт Левандовски с передачи Йозуа Киммиха перевёл головой мяч в сетку ворот Оливера Бауманна.

Во второй половине матча обе команды имели возможности для взятия ворот, но успехом эти попытки не увенчались.