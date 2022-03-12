Левандовски спас «Баварию» от поражения

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски спас свою команду в матче против «Хоффенхайма» (1:1).
Хозяева поля забили гол в середине первого тайма – Кристоф Баумгартнер воспользовался передачей Давида Раума, но на перерыв клубы ушли при равном счёте. Роберт Левандовски с передачи Йозуа Киммиха перевёл головой мяч в сетку ворот Оливера Бауманна.
Во второй половине матча обе команды имели возможности для взятия ворот, но успехом эти попытки не увенчались.
Протокол игры
|(1:0) Баумгартнер Кристоф32'
|45'Левандовски Роберт (1:1)
Бауманн Оливер•Пош Штефан • 66'Гриллич Флориан • 38'Фогт Кевин•Кадержабек Павел 74' (Акпогума Кевин ( 74') •Самассеку Диади 30' 61' (Гайгер Деннис ( 61') •Штиллер Анджело•Раум Давид•Баумгартнер Кристоф 74' (Ларсен Якоб-Бруун ( 74') •Крамарич Андрей 90' (Даббур Мунас ( 90') •Рюттер Жоржиньо 45' 46' (Бебу Ила ( 46')
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен•Зюле Никлас•Эрнандес Люка • 44'Гнабри Серж•Киммих Йозуа•Мусиала Джамал 82' (Забитцер Марсель ( 82') •Коман Кингсли•Мюллер Томас 82' (Чупо-Мотинг Эрик ( 82') •Сане Лерой•Левандовски Роберт
12 марта. Стадион "Prezero Arena".