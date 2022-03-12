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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман: готов бороться с травмами и двигаться дальше

12 Марта 2022 • 19:00 Комментировать

Звезда мюнхенской «Баварии» дал интервью изданию Sport1, в котором рассказал о своем отношении к травмам.

Несколько лет назад футболист настолько часто был подвержен различным повреждениям, что ходили слухи о досрочном завершении карьеры.

«Я никогда не хотел заканчивать играть. Тогда, в интервью, я всего лишь имел ввиду, что третья операция за год – это слишком. К счастью, до этого не дошло. Я уже давно чувствую себя намного лучше», - сказал Коман.

Коман отметил, что его стиль игры подразумевает подверженность травмам, но он надеется сделать все, чтобы проводить за сезон 30-40 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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окончен Фрайбург 3:2 Вольфсбург 2.10 3.50 3.50
окончен Хоффенхайм 1:1 Бавария 4.70 4.90 1.60
окончен Унион Берлин 1:1 Штуттгарт
12.03  20:30 Боруссия М ... Герта 1.82 4.00 4.10
13.03  17:30 Байер Л ... Кёльн 1.65 4.40 4.90
13.03  19:30 Айнтрахт Фр ... Бохум 1.79 3.95 4.40
13.03  19:30 Боруссия Д ... Арминия 1.34 6.00 8.20
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