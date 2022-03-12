Коман: готов бороться с травмами и двигаться дальше

Звезда мюнхенской «Баварии» дал интервью изданию Sport1, в котором рассказал о своем отношении к травмам.

Несколько лет назад футболист настолько часто был подвержен различным повреждениям, что ходили слухи о досрочном завершении карьеры.

«Я никогда не хотел заканчивать играть. Тогда, в интервью, я всего лишь имел ввиду, что третья операция за год – это слишком. К счастью, до этого не дошло. Я уже давно чувствую себя намного лучше», - сказал Коман.

Коман отметил, что его стиль игры подразумевает подверженность травмам, но он надеется сделать все, чтобы проводить за сезон 30-40 игр.