19-летний Мусиала установил исторический рекорд «Баварии»

19-летний атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала установил исторический рекорд клуба. Он стал самым молодым футболистом в истории «Баварии», который провёл 50 матчей в Бундеслиге. Об этом сообщает Opta Sports.

В данный момент продолжается матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» играет в гостях с «Хоффенхаймом». Для Мусиалы это юбилейный 50-й матч. Возраст футболиста составляет всего лишь 19 лет и 14 дней.

Предыдущий аналогичный рекорд «Баварии» был установлен ещё в 1968 году. Тогда защитник Ханс-Георг Шварценбек сыграл 50-й матч в футболке «Баварии» в возрасте 20 лет и 17 дней.