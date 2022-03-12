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Чемпионат Германии. Бундеслига

19-летний Мусиала установил исторический рекорд «Баварии»

12 Марта 2022 • 18:41 Комментировать
Хоффенхайм
1:1
Бавария
4.70 4.90 1.60
2-й тайм

19-летний атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала установил исторический рекорд клуба. Он стал самым молодым футболистом в истории «Баварии», который провёл 50 матчей в Бундеслиге. Об этом сообщает Opta Sports.

В данный момент продолжается матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» играет в гостях с «Хоффенхаймом». Для Мусиалы это юбилейный 50-й матч. Возраст футболиста составляет всего лишь 19 лет и 14 дней.

Предыдущий аналогичный рекорд «Баварии» был установлен ещё в 1968 году. Тогда защитник Ханс-Георг Шварценбек сыграл 50-й матч в футболке «Баварии» в возрасте 20 лет и 17 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Рекорд Джамал Мусиала
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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Идет 59 минута Фрайбург 2:1 Вольфсбург 2.10 3.50 3.50
Идет 56 минута Хоффенхайм 1:1 Бавария 4.70 4.90 1.60
Идет 59 минута Унион Берлин 1:0 Штуттгарт
12.03  20:30 Боруссия М ... Герта 1.82 4.00 4.10
13.03  17:30 Байер Л ... Кёльн 1.65 4.40 4.90
13.03  19:30 Айнтрахт Фр ... Бохум 1.79 3.95 4.40
13.03  19:30 Боруссия Д ... Арминия 1.34 6.00 8.20
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Сегодня, 12 Марта
18:41 · Германия. Бундеслига
19-летний Мусиала установил исторический рекорд «Баварии»
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