Бывший футболист «Баварии»: «Левандовски раздражается от постоянных разговоров про Холанна»

Среди клубов, которые могли бы приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна, редко упоминается «Бавария» - и тому есть объяснение, считает бывший игрок клуба Сандро Вагнер. А ведь в прошлом «Бавария» нередко переманивала звезд дортмундского клуба.

Но Вагнер утверждает - сосуществование нынешнего лидера нападения Роберта Левандовски и Холанна исключено. По его словам, поляка раздражает даже упоминание о Холанне.

- В клубе все знают, что когда упоминается имя Холанна, Левандовски раздражается. Очевидно, что сейчас он - лучший центральный нападающий в мире, но Холанн будет следующим лучшим центральным нападающим в мире, - считает Вагнер, слова которого цитирует Bild.