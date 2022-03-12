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Бывший футболист «Баварии»: «Левандовски раздражается от постоянных разговоров про Холанна»

12 Марта 2022 • 07:02 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
4.70 4.90 1.60
Через 9 ч. 28 мин.

Среди клубов, которые могли бы приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна, редко упоминается «Бавария» - и тому есть объяснение, считает бывший игрок клуба Сандро Вагнер. А ведь в прошлом «Бавария» нередко переманивала звезд дортмундского клуба.

Но Вагнер утверждает - сосуществование нынешнего лидера нападения Роберта Левандовски и Холанна исключено. По его словам, поляка раздражает даже упоминание о Холанне.

- В клубе все знают, что когда упоминается имя Холанна, Левандовски раздражается. Очевидно, что сейчас он - лучший центральный нападающий в мире, но Холанн будет следующим лучшим центральным нападающим в мире, - считает Вагнер, слова которого цитирует Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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12.03  17:30 Фрайбург ... Вольфсбург 2.06 3.70 3.50
12.03  17:30 Хоффенхайм ... Бавария 6.60 5.60 1.40
12.03  17:30 Унион Берлин ... Штуттгарт 1.79 3.95 4.40
12.03  20:30 Боруссия М ... Герта 1.82 4.00 4.10
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