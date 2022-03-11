«Бавария» интересуется защитником «Шахтёра»

«Бавария» всё ещё интересуется защитником «Шахтёра» Додо.

«Бавария» интересовалась правым защитником «Шахтёра» Додо, когда главным тренером мюнхенцев был Ханси Флик, но тогда игрок показался слишком дорогим. Об этом сообщает в «Твиттере» Bayern&Germany.

По информации источника, интерес со стороны «Баварии» есть и сейчас, но немедленный переход остаётся маловероятным из-за неопределённости относительно будущего иностранных игроков на Украине.

В текущем сезоне 23-летний бразилец, чей контракт действует до лета 2025 года, провёл за «Шахтёр» 26 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €20 млн.