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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» интересуется защитником «Шахтёра»

11 Марта 2022 • 11:59 Комментировать

«Бавария» всё ещё интересуется защитником «Шахтёра» Додо.

«Бавария» интересовалась правым защитником «Шахтёра» Додо, когда главным тренером мюнхенцев был Ханси Флик, но тогда игрок показался слишком дорогим. Об этом сообщает в «Твиттере» Bayern&Germany.

По информации источника, интерес со стороны «Баварии» есть и сейчас, но немедленный переход остаётся маловероятным из-за неопределённости относительно будущего иностранных игроков на Украине.

В текущем сезоне 23-летний бразилец, чей контракт действует до лета 2025 года, провёл за «Шахтёр» 26 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €20 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Шахтёр Донецк Додо
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