«Бавария» работает над новым контрактом с Мюллером

Переговоры о новом контракте между «Баварией» и Томасом Мюллером продолжаются, несмотря на коронавирус у Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. Об этом сообщает в «Твиттере» Bayern&Germany.

По информации источника, переговорам мешает болезнь Кана и Салихамиджича, однако работа всё равно идёт. Важную роль играет лично главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который хочет сохранить игрока.

Напомним, что Мюллер выступает за мюнхенский клуб с 2009 года, являясь его воспитанником. Действующий контракт оттянутого нападающего рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний немец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись 12 голами и 22 голевыми передачами.