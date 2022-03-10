«Ювентус» и «Наполи» нацелены на приобретение Сосы

«Ювентус» и «Наполи» интересуются левым защитником «Штутгарта» Борной Соса.
Туринский клуб находится в поисках замены Алексу Сандро. «Ювентус» пытается найти более молодого и данимачного защитника.
24-летний футболист играет за «Штутгарт» с 2018 года, у него контракт до 2025 года.
Хорват дебютировал за сборную в сентябре прошлого года и на данный момент провел пять матчей за взрослую команду.
В этом сезоне Соса принял участие в 20 матчах Бундеслиги, забив один гол и отдав пять результативных передач.
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