«Ювентус» и «Наполи» нацелены на приобретение Сосы

«Ювентус» и «Наполи» интересуются левым защитником «Штутгарта» Борной Соса.

Туринский клуб находится в поисках замены Алексу Сандро. «Ювентус» пытается найти более молодого и данимачного защитника.

24-летний футболист играет за «Штутгарт» с 2018 года, у него контракт до 2025 года.

Хорват дебютировал за сборную в сентябре прошлого года и на данный момент провел пять матчей за взрослую команду.

В этом сезоне Соса принял участие в 20 матчах Бундеслиги, забив один гол и отдав пять результативных передач.