«Бавария» следит за ситуацией вокруг Аканджи

«Бавария» внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего защитника дортмундской «Боруссии» Мануэлем Аканджи. Контракт футболист заканчивается в 2023 году и, как сообщают источники, он собирается его продлевать.

«Бавария» после того, как не смогла перезаключить контракт с Никласом Зуле и не сумев приобрести Андреаса Кристенсена, находится в поисках центрального защитника.

Сообщается, что, кроме немецкого клуба, на Аканджи претендует также «Манчестер Юнайтед».

В этом году Аканджи сыграл в 18 матчах.