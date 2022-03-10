«Бавария» хочет подписать правого защитника

«Бавария» интересуется защитниками Мазрауи и Думфрисом.

Мюнхенский гранд нуждается в укреплении правого фланга обороны, где в нынешнем сезоне нет основного игрока. В летнее трансферное окно «Бавария» попробует подписать либо Дензела Думфриса из «Интера», либо Нуссаира Мазрауи из «Аякса». Об этом сообщает Goal со ссылкой на SportBild.

Контракт Думфриса с «Интером» истекает летом 2025 года. Цена игрока на Transfermarkt €16 млн. В текущем сезоне 25-летний голландец провёл за клуб 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

А вот контракт Мазрауи истекает уже летом. 24-летний марокканец является желанной целью для многих клубов. Раннее сообщалось, что защитник перейдёт в «Барселону», как часть сделки по Холланду. В текущем сезоне Мазрауи провёл 28 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников и отдал четыре голевые передачи.