Представитель «Баварии» встретился с агентом Гравенберха

19-летний футболист «Аякса» Райан Гравенберх может перейти в мюнхенскую «Баварию» летом.

Оливер Кан, представляющий интересы «Баварии», встретился с агентом игрока Мино Райолой для обсуждения возможного трансфера юного голландца в клуб из Мюнхена. Проблема остаётся прежней – «Бавария» не намерена платить за игрока 30 млн евро, о чём сообщает Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает Гравенберха в 35 млн евро. В текущем сезоне центральный полузащитник провёл 34 матча за «Аякс» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами. В его активе также 10 выходов на поле в составе сборной Нидерландов.