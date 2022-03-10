Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Представитель «Баварии» встретился с агентом Гравенберха

10 Марта 2022 • 00:41 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
4.70 4.90 1.58
12.03 17:30

19-летний футболист «Аякса» Райан Гравенберх может перейти в мюнхенскую «Баварию» летом.

Оливер Кан, представляющий интересы «Баварии», встретился с агентом игрока Мино Райолой для обсуждения возможного трансфера юного голландца в клуб из Мюнхена. Проблема остаётся прежней – «Бавария» не намерена платить за игрока 30 млн евро, о чём сообщает Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает Гравенберха в 35 млн евро. В текущем сезоне центральный полузащитник провёл 34 матча за «Аякс» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами. В его активе также 10 выходов на поле в составе сборной Нидерландов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
00:41 · Германия. Бундеслига
Представитель «Баварии» встретился с агентом Гравенберха
09 Марта
22:37 · Германия. Бундеслига
Дэвис и Горецка вернутся в строй к четвертьфиналам Лиги чемпионов
08 Марта
23:41 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не намерена приобретать Адейеми
22:23 · Германия. Бундеслига
У Хуммельса и Геррейро положительные тесты на COVID-19
21:45 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» интересуется талантом из второй команды «Реала»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Джеда Спенса
20:40 · Германия. Бундеслига
Мукоко может покинуть дортмундскую «Боруссию»
20:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Барселона» включились в борьбу за Адейеми
20:07 · Германия. Бундеслига
Холанн вернулся на поле и приступил к тренировкам
19:34 · Германия. Бундеслига
«Рома» и «Лацио» поборются за Костича летом
18:31 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может приобрести Толиссо
16:06 · Германия. Бундеслига
Сане потерял место в основном составе «Баварии»
14:20 · Германия. Бундеслига
Роберт Левандовски разорвал контракт со спонсором из-за ситуации на территории Украины
12:41 · Германия. Бундеслига
Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за связей компании с Россией
00:48 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» установил необычный рекорд Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем