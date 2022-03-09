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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дэвис и Горецка вернутся в строй к четвертьфиналам Лиги чемпионов

09 Марта 2022 • 22:37 Комментировать

Ожидается, Горецка, который с начала декабря выбыл из строя из-за травмы колена, но добился достаточного прогресса в реабилитации, сможет вернуться к апрелю, если не будет никаких форс-мажоров.

Дэвис, вылечившийся от миокардита, получил благоприятный прогноз от терапевта «Баварии». Ожидается, что он сможет вернуться в начале апреля, как раз к следующему матчу «Баварии» в Лиге чемпионов.

Кроме того, Корентен Толиссо возобновил тренировки после разрыва подколенного сухожилия и может вернуться гораздо раньше, чем Дэвис и Горецка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Корентен Толиссо Альфонсо Дэвис
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