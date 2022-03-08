«Барселона» не намерена приобретать Адейеми

«Барселона» больше не рассматривает 20-летнего нападающего «РБ Зальцбург» Карима Адейеми в качестве потенциального приобретения, сообщает Mundo Deportivo. В клубе считают, что игрок не впишется в игровую схему Хави.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» практически согласовала все условия контракта с футболистом, но в последний момент сделка зашла в тупик.

«Барселона» рассматривала Адейеми, как возможную замену Усмана Дембеле, который может покинуть клуб этим летом.

На данный момент трансферная стоимость Адейеми оценивается в 42,5 миллиона евро.