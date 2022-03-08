«Лейпциг» интересуется талантом из второй команды «Реала»

Центральный защитник «Кастильи» Рафа Марин заинтересовал немецкий «РБ Лейцпиг».

19-летний испанец, выступающий за вторую команду мадридского «Реала» под руководством знаменитого Рауля, считается одним из главных талантов среди недавних выпускников академии «сливочных».

По утверждениям Sky Sports, подписать Марина может «РБ Лейпциг». В сделку, вероятно, будет включена опция будущей перепродажи игрока в «Реал» за фиксированную сумму.

В текущем сезоне Рафа Марин провёл 19 матчей в третьем по силе испанском дивизионе. На его счету также 6 поединков за юношескую сборную Испании. Молодой центрбек пока не дебютировал за первую команду «Реала», но несколько раз оказывался в заявке на матчи.