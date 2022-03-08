Мукоко может покинуть дортмундскую «Боруссию»

Сообщается, что Юссуфа Мукоко рассматривает возможность летнего переезда из дортмундской «Боруссии» в поисках регулярного места в основе.

17-летний игрок думает об уходе из «Боруссии» летом из-за нехватки игрового времени, сообщает BILD.

Таблоид добавляет, что Моукоко хочет перейти в клуб, где он сможет регулярно играть в стартовом составе. Дортмундская «Боруссия» хотела бы оставить его в клубе и аренда может стать возможным решением. Но для этого Мукоко сначала придется продлить свой контракт, который истекает в 2023 году.

В этом сезоне нападающий провел 17 матчей за клуб и забил один гол.