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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко может покинуть дортмундскую «Боруссию»

08 Марта 2022 • 20:40 Комментировать

Сообщается, что Юссуфа Мукоко рассматривает возможность летнего переезда из дортмундской «Боруссии» в поисках регулярного места в основе.

17-летний игрок думает об уходе из «Боруссии» летом из-за нехватки игрового времени, сообщает BILD.

Таблоид добавляет, что Моукоко хочет перейти в клуб, где он сможет регулярно играть в стартовом составе. Дортмундская «Боруссия» хотела бы оставить его в клубе и аренда может стать возможным решением. Но для этого Мукоко сначала придется продлить свой контракт, который истекает в 2023 году.

В этом сезоне нападающий провел 17 матчей за клуб и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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