«Реал» и «Барселона» включились в борьбу за Адейеми

Гранды Ла Лиги «Барселона» и «Реал» присоединились к гонке за нападающим «РБ Зальцбург» Каримом Адейеми.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» близка к покупке футболиста и подписанием с ним пятилетнего контракта.

Однако немецкое новостное агентство Ruhr Nachrichten сообщает, что переговоры между «Боруссией» и представителями Адейеми зашли в тупик, что насторожило как «Барселону», так и «Реал».

Теперь обе испанские команды пристально следят за развитием событий вокруг контракта футболиста, стоимость которого оценивается в 42,5 миллиона евро.

Контракт Адейеми с «РБ Зальцбург» заканчивается в июне 2024 года.