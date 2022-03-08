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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Барселона» включились в борьбу за Адейеми

08 Марта 2022 • 20:19 Комментировать

Гранды Ла Лиги «Барселона» и «Реал» присоединились к гонке за нападающим «РБ Зальцбург» Каримом Адейеми.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» близка к покупке футболиста и подписанием с ним пятилетнего контракта.

Однако немецкое новостное агентство Ruhr Nachrichten сообщает, что переговоры между «Боруссией» и представителями Адейеми зашли в тупик, что насторожило как «Барселону», так и «Реал».

Теперь обе испанские команды пристально следят за развитием событий вокруг контракта футболиста, стоимость которого оценивается в 42,5 миллиона евро.

Контракт Адейеми с «РБ Зальцбург» заканчивается в июне 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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