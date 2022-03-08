Холанн вернулся на поле и приступил к тренировкам

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн приступил к тренировкам, что означает его скорое возвращение на поле. Холанн, которым интересуются все ведущие европейские клубы, выбыл из строя в январе, хотя изначально предполагалось, что он вернется на поле куда быстрее. Увы, процесс возвращения на самом деле затянулся более чем на месяц.

В текущем сезоне Холанн сыграл в четырнадцати матчах, в которых забил уже шестнадцать голов. Его команда. дортмундская «Боруссия», уверенно занимает второе место в турнирной таблице высшей лиги немецкого чемпионата - впереди лишь «Бавария».