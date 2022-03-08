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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане потерял место в основном составе «Баварии»

08 Марта 2022 • 16:06 Комментировать

26-летний вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане потерял место в основном составе команды. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн усадил футболиста на скамейку запасных.

Сане уже два матча провел вне поля, а его участие в предстоящей игре с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов остается под вопросом. Как утверждает сам Нагельсманн, Сане исключили из основного состава команды «по тактическим соображениям». Сам футболист не давал никаких комментариев по своему текущему состоянию.

Занять место Сане в основном составе команды может Кингсли Коман, пишет Bild. Несмотря на то, что игрок не смог завоевать доверие тренерского штаба, сейчас у него может появиться второй шанс.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане Юлиан Нагельсманн
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