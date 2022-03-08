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Чемпионат Германии. Бундеслига

Роберт Левандовски разорвал контракт со спонсором из-за ситуации на территории Украины

08 Марта 2022 • 14:20 Комментировать

Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отказался от сотрудничества с компанией Huawei из-за ситуации на территории Украины. Об этом сообщает The Sun.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что представители компании помогают российской стороне в противодействии хакерским атакам. Это послужило причиной для отказа Левандовски от спонсорства.

Польский офис компании Huawei подтвердил информацию о том, что контракт с футболистом расторгнут.

«Это правда. Сегодня мы решили прекратить маркетинговое сотрудничество между Робертом Левандовски и брендом Huwaei», - сказал агент футболиста.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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