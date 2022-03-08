Левандовски разорвал контракт с Huawei из-за связей компании с Россией

Звёздный польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски принял решение разорвать соглашение с известной компанией Huawei.

Как сообщает Fakt, 33-летний польский футболист решил прекратить отношения с Huawei из-за сотрудничества компании с Россией. Представители китайской компании опровергли связи с Россией, но Левандовски всё равно принял решение разорвать соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 25 поединков, в которых отметился 28 забитыми мячами и одним ассистом.