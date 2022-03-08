«Айнтрахт» установил необычный рекорд Бундеслиги

В матче двадцать пятого тура немецкой Бундеслиги франнкфуртский «Айнтрахт» переиграл в гостях с крупным счетом «Герту» - 4:1. Первый мяч в матче забил Ансгар Кнауфф - это был первый мяч 20-летнего полузащитника в матчах Бундеслиги в составе «Айнтрахта». Кнауфф стал 269-м игроком за все время выступлений «Айнтрахта» в Бундеслиге, который забивал в футболке клуба.

По количеству забивавших за команду футболистов франкфуртцы вышли на первое место в истории чемпионатов Германии, опередив на одного игрока «Шальке» и «Штутгарт» - там забивали по 268 футболистов. В составе «Гамбурга» забивали 257 футболистов, это четвертый результат, а пятерку замыкает дортмундская «Боруссия» - 249 игроков.