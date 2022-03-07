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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Штутгарта»

07 Марта 2022 • 21:19 Комментировать
Унион Берлин
...
Штуттгарт
12.03 17:30

Левый защитник немецкого «Штутгарта» Борна Соса попал в список трансферных целей английского «Тоттенхэма».

24-летний хорват намерен покинуть «Штутгарт» предстоящим летом, что усиливает интерес к его персоне со стороны различных клубов. Как утверждает BILD, Соса рассматривается «шпорами» как один из вариантов для укрепления левого фланга обороны.

Сам игрок подтвердил интерес и собственное желание сменить обстановку:  «Думаю, настало время сделать следующий шаг в моей карьере. Могу подтвердить тот факт, что ко мне проявляется серьёзный интерес», – цитирует латераля Mirror, ссылаясь на хорватские источники.

В текущем сезоне Борна Соса записал в свой актив 1 гол и 5 голевых передач в 20 играх Бундеслиги за «Штутгарт». Transfermarkt оценивает хорвата в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Штуттгарт Борна Соса
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УНИОН БЕРЛИН ШТУТТГАРТ
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