«Тоттенхэм» интересуется защитником «Штутгарта»

Левый защитник немецкого «Штутгарта» Борна Соса попал в список трансферных целей английского «Тоттенхэма».

24-летний хорват намерен покинуть «Штутгарт» предстоящим летом, что усиливает интерес к его персоне со стороны различных клубов. Как утверждает BILD, Соса рассматривается «шпорами» как один из вариантов для укрепления левого фланга обороны.

Сам игрок подтвердил интерес и собственное желание сменить обстановку: «Думаю, настало время сделать следующий шаг в моей карьере. Могу подтвердить тот факт, что ко мне проявляется серьёзный интерес», – цитирует латераля Mirror, ссылаясь на хорватские источники.

В текущем сезоне Борна Соса записал в свой актив 1 гол и 5 голевых передач в 20 играх Бундеслиги за «Штутгарт». Transfermarkt оценивает хорвата в 20 млн евро.