«Бавария» и «Реал» хотят подписать Диаби

Два европейских гранда заинтересовались в услугах игрока «Байера», сообщает испанское издание Defensa Central.

В этом сезоне на счету Диаби 15 голов и 9 результативных передач в 31 матче во всех турнирах за леверкузенский клуб.

Уточняется, что «Байер» ожидает получить за футболиста 70 миллионов евро.

«Реал» ищет замену постаревшему Эдену Азару. Что касается «Баварии», то она хочет получить игрока из Леверкузена, так как до сих пор неясно будущее Сержа Гнабри. Контракт футболиста сборной Германии заканчивается следующим летом.

Ранее также сообщалось, что игроком усиленно интересуется английские «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и некоторые другие клубы АПЛ.