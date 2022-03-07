«Ювентус», «Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Крамарича

Нападающий немецкого «Хоффенхайма» Андрей Крамарич может оказаться в одном из топ-клубов Серии А.

Контракт 30-летнего хорвата с «Хоффенхаймом» истекает летом, что делает его востребованной фигурой на трансферном рынке. В настоящий момент ни один из клубов не приблизился подписанию Крамарича, но уже известно об интересе к нему со стороны итальянских «Милана», «Интера» и «Ювентуса», о чём сообщает издание Calciomercato.

Крамарич забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач в 23 встречах нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.