Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус», «Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Крамарича

07 Марта 2022 • 19:45 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
4.60 4.90 1.58
12.03 17:30

Нападающий немецкого «Хоффенхайма» Андрей Крамарич может оказаться в одном из топ-клубов Серии А.

Контракт 30-летнего хорвата с «Хоффенхаймом» истекает летом, что делает его востребованной фигурой на трансферном рынке. В настоящий момент ни один из клубов не приблизился подписанию Крамарича, но уже известно об интересе к нему со стороны итальянских «Милана», «Интера» и «Ювентуса», о чём сообщает издание Calciomercato.

Крамарич забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач в 23 встречах нынешнего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Хоффенхайм Андрей Крамарич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
20:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Реал» хотят подписать Диаби
19:45 · Германия. Бундеслига
«Ювентус», «Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Крамарича
13:26 · Германия. Бундеслига
Директор «Боруссии» по развитию футбола: «Холанн встречался с Хави, чтобы оптимизировать свое восстановление»
09:34 · Германия. Бундеслига
Официальный представитель Холанна назвал главных претендентов на подписание игрока
06 Марта
18:32 · Германия. Бундеслига
Кан рассказал, почему «Бавария» не торопится продлевать контракт с Левандовски
13:19 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке» уволил Граммозиса
10:26 · Германия. Бундеслига
Стюарды жестко избили болельщиков на матче «Штуттгарт» - «Боруссия» М
07:05 · Германия. Бундеслига
Азмун отметил свой первый матч в «Байере» публикацией в «Инстаграме»
05 Марта
21:25 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» оценил Нкунку в 75 млн
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Байер» затребовал от «Ньюкасла» 100 миллионов за Диаби
19:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не смогла сломить сопротивление «Байера», довольствовавшись ничьей дома
19:25 · Германия. Бундеслига
Азмун дебютировал за «Байер» в матче с «Баварией»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» – «Байер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
16:37 · Германия. Бундеслига
Холанн близок к покупке дома в Испании
14:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Боруссия» поборются за защитника «Фрайбурга»
Все новости
Рекомендуем