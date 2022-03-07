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Чемпионат Германии. Бундеслига

Директор «Боруссии» по развитию футбола: «Холанн встречался с Хави, чтобы оптимизировать свое восстановление»

07 Марта 2022 • 13:26 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
Через -20 ч. -28 мин.
 Директор дортмундской «Боруссии» по развитию футбола Себастьян Кель прокомментировал встречу нападающего «шмелей» Эрлинга Холанна с главным тренером «Барселоны» Хави. 
 По словам Келя, клуб хотел проконсультироваться с испанским наставником, чтобы оптимизировать восстановление норвежца после травмы, сообщает   Келя Ruhr Nachrichten.
 В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провел за «Боруссию» 14 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 голевых передач. 
 Последний раз футболист сборной Норвегии выходил на поле 22 января нынешнего года в игре против «Хоффенхайма», где забил гол. С тех пор Холанн восстанавливается от травмы.   
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Евро-Футбол.Ру,
Хави Эрнандес Себастьян Кель Эрлинг Холанн
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МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
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