Директор «Боруссии» по развитию футбола: «Холанн встречался с Хави, чтобы оптимизировать свое восстановление»

Директор дортмундской «Боруссии» по развитию футбола Себастьян Кель прокомментировал встречу нападающего «шмелей» Эрлинга Холанна с главным тренером «Барселоны» Хави.

По словам Келя, клуб хотел проконсультироваться с испанским наставником, чтобы оптимизировать восстановление норвежца после травмы, сообщает Келя Ruhr Nachrichten.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провел за «Боруссию» 14 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

Последний раз футболист сборной Норвегии выходил на поле 22 января нынешнего года в игре против «Хоффенхайма», где забил гол. С тех пор Холанн восстанавливается от травмы.