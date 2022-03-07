Официальный представитель Холанна назвал главных претендентов на подписание игрока

Официальный представитель семьи норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна рассказал журналистам о том, какие команды являются фаворитами в борьбе за подписание молодого игрока.

Ян Арге Фьортофт заявил, что в данный момент главными претендентами на Холанна являются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Представитель отметил, что пока никаких переговоров с этими или другими командами не было.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн в составе «Боруссии» провёл в немецкой лиге 14 встреч, в которых забил 16 мячей и сделал пять ассистов.