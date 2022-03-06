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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан рассказал, почему «Бавария» не торопится продлевать контракт с Левандовски

06 Марта 2022 • 18:32 Комментировать
Бавария
1:1
Байер Л
окончен

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал о причинах, почему клуб не торопится продлевать контракт со своим звёздным нападающим Робертом Левандовски.

Бывший вратарь чемпиона Германии уверяет, что «Бавария» настроена продлить трудовое соглашение с польским форвардом, но немного позже.

«Сейчас начинается решающая фаза сезона, и мы хотим на сто процентов сосредоточиться на ней. Каждая игра становится в какой-то степени финалом», – приводит слова Оливера Кана Sky Sport Deutschland.

В нынешнем сезоне Левандовски забил за «Баварию» 39 голов в 32 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Роберт Левандовски
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