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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стюарды жестко избили болельщиков на матче «Штуттгарт» - «Боруссия» М

06 Марта 2022 • 10:26 Комментировать

Стюарды жестко избили болельщиков во время очередного матча Бундеслиги «Штуттгарт» - «Боруссия Мёнхенгладбах». Фанаты «Боруссии» рассказали о случившемся в социальных сетях.

В конце матча началась потасовка, в которой приняли участие два болельщика. Сотрудники стадиона начали разнимать драку, но эта ситуация переросла в более массовый конфликт. Закончилось все тем, что стюарды жестко избили болельщиков.

Встреча закончилась победой «Штуттграта» со счетом 3:2

Пока неизвестно, будет ли руководство Бундеслиги принимать какие-либо попытки разобраться в ситуации и найти виновных.


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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Боруссия Мёнхенгладбах Бундеслига
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06.03  17:30 Майнц ... Боруссия Д 3.35 4.00 2.03
06.03  19:30 Кёльн ... Хоффенхайм 2.47 3.70 2.75
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