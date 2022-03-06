Стюарды жестко избили болельщиков на матче «Штуттгарт» - «Боруссия» М

Стюарды жестко избили болельщиков во время очередного матча Бундеслиги «Штуттгарт» - «Боруссия Мёнхенгладбах». Фанаты «Боруссии» рассказали о случившемся в социальных сетях.

В конце матча началась потасовка, в которой приняли участие два болельщика. Сотрудники стадиона начали разнимать драку, но эта ситуация переросла в более массовый конфликт. Закончилось все тем, что стюарды жестко избили болельщиков.

Встреча закончилась победой «Штуттграта» со счетом 3:2

Пока неизвестно, будет ли руководство Бундеслиги принимать какие-либо попытки разобраться в ситуации и найти виновных.