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Чемпионат Германии. Бундеслига

Азмун отметил свой первый матч в «Байере» публикацией в «Инстаграме»

06 Марта 2022 • 07:05 Комментировать
Бавария
1:1
Байер Л
окончен

Со скандалом покинувший питерский «Зенит» иранский форвард Сердар Азмун наконец-то дебютировал за леверкузенский «Байер», это произошло в игре с «Баварией». За минуту до конца основного времени матча Азмун вышел на замену, провел на поле с учетом компенсированного времени около пяти минут. После матча он отметил свой дебют публикацией в социальной сети «Инстаграм», лаконично написав «первая игра» под своей фотографией.

Матч с «Баварией» леверкузенцы завершили вничью, они остаются на третьем место в турнирной таблице. Что касается «Баварии», то она лидирует в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун
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