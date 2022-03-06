Азмун отметил свой первый матч в «Байере» публикацией в «Инстаграме»

Со скандалом покинувший питерский «Зенит» иранский форвард Сердар Азмун наконец-то дебютировал за леверкузенский «Байер», это произошло в игре с «Баварией». За минуту до конца основного времени матча Азмун вышел на замену, провел на поле с учетом компенсированного времени около пяти минут. После матча он отметил свой дебют публикацией в социальной сети «Инстаграм», лаконично написав «первая игра» под своей фотографией.

Матч с «Баварией» леверкузенцы завершили вничью, они остаются на третьем место в турнирной таблице. Что касается «Баварии», то она лидирует в турнирной таблице.