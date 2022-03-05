«Лейпциг» оценил Нкунку в 75 млн

Немецкий «РБ Лейпциг» потребует за Кристофера Нкунку не менее 75 млн евро, если летом на него будут претенденты.

На 24-летнего полузащитника претендуют английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и французский «ПСЖ». Однако потенциальных покупателей может отпугнуть ценник – не менее 75 млн евро. Именно столько, по данным Bild, «Лейпциг» будет запрашивать за свою звезду, что может вывести из гонки всех желающих, кроме «парижан».

Контракт Нкунку с «красными быками» рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне французский атакующий полузащитник записал в свой актив 25 голов и 13 голевых передач в 37 матчах всех турниров.