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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лейпциг» оценил Нкунку в 75 млн

05 Марта 2022 • 21:25 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
РБ Лейпциг
13.03 21:30

Немецкий «РБ Лейпциг» потребует за Кристофера Нкунку не менее 75 млн евро, если летом на него будут претенденты.

На 24-летнего полузащитника претендуют английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и французский «ПСЖ». Однако потенциальных покупателей может отпугнуть ценник – не менее 75 млн евро. Именно столько, по данным Bild, «Лейпциг» будет запрашивать за свою звезду, что может вывести из гонки всех желающих, кроме «парижан».

Контракт Нкунку с «красными быками» рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне французский атакующий полузащитник записал в свой актив 25 голов и 13 голевых передач в 37 матчах всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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ГРОЙТЕР ФЮРТ РБ ЛЕЙПЦИГ
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окончен РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
окончен Бохум 2:1 Гройтер Фюрт 1.75 3.75 4.70
окончен Герта 1:4 Айнтрахт Фр 3.25 3.50 2.20
окончен Вольфсбург 1:0 Унион Берлин
окончен Бавария 1:1 Байер Л 1.40 5.60 6.50
Идет 89 минута Штуттгарт 3:2 Боруссия М 3.15 3.70 2.17
06.03  17:30 Майнц ... Боруссия Д 3.35 4.00 2.03
06.03  19:30 Кёльн ... Хоффенхайм 2.47 3.70 2.75
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