«Бавария» не смогла сломить сопротивление «Байера», довольствовавшись ничьей дома

Мюнхенская «Бавария» не сумела победить дома леверкузенский «Байер» в матче 25-го немецкой Бундеслиги, довольствовавшись ничьей 1:1.

Оба гола в матче были забиты в первом тайме. Хозяева открыли счёт в середине первого тайма, благодаря точному удару Зюле, но ближе к концовке первой 45-минутки автоголом отметился Томас Мюллер. В этой встрече за «Байер» дебютировал экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который вышел на замену на 89-й минуте встречи.

Потеря очков «Баварии» не выглядит критической – мюнхенцы остаются лидерами, отрываясь на 9 очков от дортмундской «Боруссии», у которой остаётся матч в запасе. «Байер» остаётся на третьей строчке в таблице Бундеслиги.