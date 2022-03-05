«Бавария» не смогла сломить сопротивление «Байера», довольствовавшись ничьей дома

Мюнхенская «Бавария» не сумела победить дома леверкузенский «Байер» в матче 25-го немецкой Бундеслиги, довольствовавшись ничьей 1:1.
Оба гола в матче были забиты в первом тайме. Хозяева открыли счёт в середине первого тайма, благодаря точному удару Зюле, но ближе к концовке первой 45-минутки автоголом отметился Томас Мюллер. В этой встрече за «Байер» дебютировал экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который вышел на замену на 89-й минуте встречи.
Протокол игры
|(1:0) Зюле Никлас18'
|36'Мюллер Томас (1:1)
Ульрайх Свен•Павар Бенжамен•Зюле Никлас•Юпамекано Део•Ричардс Омар 61' (Забитцер Марсель ( 61') •Киммих Йозуа•Мусиала Джамал•Коман Кингсли 72' 86' (Сарр Буна ( 86') •Мюллер Томас 61' (Сане Лерой ( 61') •Гнабри Серж 74' (Чупо-Мотинг Эрик ( 74') •Левандовски Роберт
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми•Арангис Чарлес•Демирбай Керем • 54'Баккер Митчел 32' 82' (Коссуну Одилон ( 82') •Вирц Флориан 89' (Азмун Сердар ( 89') •Диаби Мусса 89' (Аларио Лукас ( 89') •Адли Амин 70' (Паласиос Эксекиэль ( 70')
05 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Потеря очков «Баварии» не выглядит критической – мюнхенцы остаются лидерами, отрываясь на 9 очков от дортмундской «Боруссии», у которой остаётся матч в запасе. «Байер» остаётся на третьей строчке в таблице Бундеслиги.