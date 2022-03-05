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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не смогла сломить сопротивление «Байера», довольствовавшись ничьей дома

05 Марта 2022 • 19:33 Комментировать
Бавария
1:1
Байер Л
окончен

Мюнхенская «Бавария» не сумела победить дома леверкузенский «Байер» в матче 25-го немецкой Бундеслиги, довольствовавшись ничьей 1:1.

Оба гола в матче были забиты в первом тайме. Хозяева открыли счёт в середине первого тайма, благодаря точному удару Зюле, но ближе к концовке первой 45-минутки автоголом отметился Томас Мюллер. В этой встрече за «Байер» дебютировал экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который вышел на замену на 89-й минуте встречи.

Протокол игры  
Бавария 1:1Байер Л
(1:0) Зюле Никлас18'   
  36'Мюллер Томас (1:1)
Ульрайх СвенПавар БенжаменЗюле НикласЮпамекано ДеоРичардс Омар  61' (Забитцер Марсель (  61') Киммих ЙозуаМусиала ДжамалКоман Кингсли   72'  86' (Сарр Буна (  86') Мюллер Томас  61' (Сане Лерой (  61') Гнабри Серж  74' (Чупо-Мотинг Эрик (  74') Левандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульНьянзу ТангиРока МаркФрюхтль КристианАльфонсо ДэвисСтанишич Йосип
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг ЖеремиАрангис ЧарлесДемирбай Керем   54'Баккер Митчел   32'  82' (Коссуну Одилон (  82') Вирц Флориан  89' (Азмун Сердар (  89') Диаби Мусса  89' (Аларио Лукас (  89') Адли Амин  70' (Паласиос Эксекиэль (  70')
Запасные: Паулиньо ЖозеФосу-Менса ТимотиСинкгравен ДэйлиБаумгартлингер ЮлианБеллараби КаримГрилль Леннарт
05 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Потеря очков «Баварии» не выглядит критической – мюнхенцы остаются лидерами, отрываясь на 9 очков от дортмундской «Боруссии», у которой остаётся матч в запасе. «Байер» остаётся на третьей строчке в таблице Бундеслиги.

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окончен Бохум 2:1 Гройтер Фюрт 1.75 3.75 4.70
окончен Герта 1:4 Айнтрахт Фр 3.25 3.50 2.20
окончен Вольфсбург 1:0 Унион Берлин
окончен Бавария 1:1 Байер Л 1.40 5.60 6.50
05.03  20:30 Штуттгарт ... Боруссия М 3.15 3.70 2.17
06.03  17:30 Майнц ... Боруссия Д 3.35 4.00 2.03
06.03  19:30 Кёльн ... Хоффенхайм 2.47 3.70 2.75
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