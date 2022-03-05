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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн близок к покупке дома в Испании

05 Марта 2022 • 16:37 Комментировать
Вольфсбург
...
Унион Берлин
Через 0 ч. 11 мин.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн решил приобрести дом в Испании, — сообщает AS.

Как рассказывает источник, норвежец уже подписал договор о покупке жилья в районе Нагуэлес в Марбелье. Стоимость недвижимости оценивается в 6.5 миллионов евро.

Напомним, что ранее главный тренер каталонской «Барселоны» Хави отказался комментировать свою встречу с Холанном.

21-летней футболист является воспитанником норвежского клуба «Брюне». Также в его карьере были такие команды как «Мольде» и «Зальцбург», из которого он и перешёл в Германию в 2019 году за 20 миллионов евро.

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Испания Эрлинг Холанн
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