«Бавария» и «Боруссия» поборются за защитника «Фрайбурга»

Лидеры Бундеслиги заинтересовались немецким защитником «Фрайбурга» Нико Шлоттербеком.

Тем не менее 22-летний футболист сообщил, что сейчас полностью сосредоточен на концовке сезоне, а об остальном будет думать позже, — сообщает Sky Germany.

«Бавария» с «Боруссией» занимают первые две строчки в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» — пятый.

В текущем сезоне футболист провел 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. Шлоттербек неоднократной вызывался молодежные сборные Германии, однако за взрослую команду дебютировать пока не успел.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.