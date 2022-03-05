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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Боруссия» поборются за защитника «Фрайбурга»

05 Марта 2022 • 14:44 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Фрайбург
Через 1 ч. 53 мин.

Лидеры Бундеслиги заинтересовались немецким защитником «Фрайбурга» Нико Шлоттербеком.

Тем не менее 22-летний футболист сообщил, что сейчас полностью сосредоточен на концовке сезоне, а об остальном будет думать позже, — сообщает Sky Germany.

«Бавария» с «Боруссией» занимают первые две строчки в турнирной таблице чемпионата Германии, «Фрайбург» — пятый.  

В текущем сезоне футболист провел 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. Шлоттербек неоднократной вызывался молодежные сборные Германии, однако за взрослую команду дебютировать пока не успел.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

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05.03  17:30 Бохум ... Гройтер Фюрт 1.63 4.30 5.20
05.03  17:30 Герта ... Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.80
05.03  17:30 Вольфсбург ... Унион Берлин 2.26 3.60 3.10
05.03  17:30 Бавария ... Байер Л 1.40 5.60 7.00
05.03  20:30 Штуттгарт ... Боруссия М 2.75 3.70 2.47
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