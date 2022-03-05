«Боруссия» намерена заменить Холанна Йовичем

Дортмундская «Боруссия» хочет подписать форварда мадридского «Реала» Луку Йовича, — сообщает Fichajes.

По информации источника, «шмели» рассматривают серба в качестве замены норвежскому нападающему Эрлингу Холанну, который, вероятно, в скором времени покинет клуб.

Йович перешел в мадридский клуб из «Айнтрахта» летом 2019 года. В текущем сезоне испанской Примеры Йович провел в составе «сливочных» 13 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Холанн выступает за дортмундцев так же с 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги норвежец провел 14 встреч, в которых отличился 16 раз и сделал пять голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает Йовича в 20 миллионов евро, а Холанна — в 150.