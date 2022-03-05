Нагельсманн поделился ожиданиями от матча против «Байера»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами перед матчем против «Байера».

«В атаке у «Байера» есть четыре очень опасных игрока, поэтому нам нужно быть внимательными. Я думаю, что они изменят установку и сыграют не так, как в первом круге. Ожидаю, что периодами «Байер» будет подниматься высоко, но большую часть времени будут концентрироваться на обороне», - сказал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Матч между мюнхенским клубом и «Байером» состоится уже сегодня, пятого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени.