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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн поделился ожиданиями от матча против «Байера»

05 Марта 2022 • 00:30 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1.40 5.60 6.50
Через 16 ч. 49 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с журналистами перед матчем против «Байера».

«В атаке у «Байера» есть четыре очень опасных игрока, поэтому нам нужно быть внимательными. Я думаю, что они изменят установку и сыграют не так, как в первом круге. Ожидаю, что периодами «Байер» будет подниматься высоко, но большую часть времени будут концентрироваться на обороне», - сказал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Матч между мюнхенским клубом и «Байером» состоится уже сегодня, пятого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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окончен Арминия 0:1 Аугсбург
05.03  17:30 Бавария ... Байер Л 1.40 5.60 6.50
05.03  17:30 Бохум ... Гройтер Фюрт 1.75 3.75 4.70
05.03  17:30 Герта ... Айнтрахт Фр 3.25 3.50 2.20
05.03  17:30 Вольфсбург ... Унион Берлин
05.03  17:30 РБ Лейпциг ... Фрайбург
05.03  20:30 Штуттгарт ... Боруссия М 3.15 3.70 2.17
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Сегодня, 05 Марта
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