Нойер вернулся в общую группу

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился от травмы.

Как сообщает Bild, немец вернулся в общую группу и уже провёл тренировку.

Напомним, что Нойер получил травму колена и перенёс хирургическое вмешательство в первых числах февраля.

35-летний голкипер сыграл двадцать матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, в которых пропустил девятнадцать голов, семь игр Нойер отстоял на ноль

После двадцати четырёх туров «Бавария» уверенно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Боруссию», идущую второй, на восемь зачётных баллов.