Холанн пропустит ещё месяц из-за травмы

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн получил травму в конце января, но его возвращение на поле откладывается из-за рецидива. Об этом сообщает издание El Mundo Deportivo, уточняя, что Холанн вернется на поле только в начале апреля. И то лишь в том случае, если не случится других рецидивов.

В последний раз Холанн появился на поле 22 января в матче с «Хоффенхаймом», норвежец забил гол на шестой минуте, но в середине второй половины игры был вынужден попросить замену. В текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего уже шестнадцать голов, при этом он сыграл всего лишь четырнадцать матчей в чемпионате Германии.