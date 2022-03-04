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Чемпионат Германии. Бундеслига

Адли рассказал, почему отклонил предложение «Баварии»

04 Марта 2022 • 23:20 Комментировать

21-летний вингер леверкузенского «Байера» Амин Адли рассказал, почему отклонил предложение «Баварии» летом.

«Летом я очень много думал о своем будущем. Это было непростое решение. Нелегко сказать «нет» «Баварии». Но вы должны понимать, что у меня будет больше шансов в «Байере». Тренер много общался со мной, показал, что верит в меня, именно поэтому я переехал в Леверкузен», - цитирует Адли Sport1.

Отметим, что трансфер француза обошёлся «Байеру» в семь с половиной миллионов евро.

Адли сыграл двадцать два матча за «Байер» в нынешнем сезоне чемпионата Германии, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Амин Адли
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