«Байер» в этом году не отпустит Вирца

Руководство леверкузенского «Байера» не планирует в этом году продавать молодого немецкого полузащитника Флориана Вирца.

Как в своём «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист Фабрицио Романо, боссы леверкузенской команды планируют сохранить 18-летнего немецкого футболиста в этом году. Напомним, что в услугах талантливого игрока заинтересованы многие европейские топ-клубы, среди которых «Барселона», «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне Флориан Вирц провёл в немецком чемпионате 22 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью ассистами.