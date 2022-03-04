Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» в этом году не отпустит Вирца

04 Марта 2022 • 13:27 Комментировать

Руководство леверкузенского «Байера» не планирует в этом году продавать молодого немецкого полузащитника Флориана Вирца.

Как в своём «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист Фабрицио Романо, боссы леверкузенской команды планируют сохранить 18-летнего немецкого футболиста в этом году. Напомним, что в услугах талантливого игрока заинтересованы многие европейские топ-клубы, среди которых «Барселона», «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне Флориан Вирц провёл в немецком чемпионате 22 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига Флориан Вирц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.03  22:30 Арминия ... Аугсбург 2.27 3.50 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
13:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» в этом году не отпустит Вирца
09:31 · Германия. Бундеслига
Беллингем проведёт в «Боруссии» ещё один сезон
03 Марта
23:39 · Германия. Бундеслига
«Интер» вновь интересуется Тюрамом
15:46 · Германия. Бундеслига
Джуд Беллингхем разочаровался в дортмундской «Боруссии»
15:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» интересуется Нуссаиром Мазрауи
15:01 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет приобрести Холанна этим летом
13:19 · Германия. Бундеслига
«Милан», «Барселона» и «Боруссия» охотятся за защитником из «Аякса»
10:12 · Германия. Бундеслига
Нкунку заинтересовал сразу три гранда
02 Марта
23:49 · Германия. Кубок
«Гамбург» пробился в полуфинал Кубка Германии
09:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать защитника «Байера»
07:28 · Германия. Бундеслига
«Баварию» отпугивает цена на Гравенберха
01 Марта
21:26 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Вернером
18:44 · Германия. Бундеслига
Левандовски допустил уход из «Баварии»
28 Февраля
17:16 · Германия. 2-я бундеслига
«Назло кондуктору пошёл пешком»: Червиченко иронично отреагировал на разрыв «Шальке 04» контракта с «Газпромом»
13:32 · Германия. 2-я бундеслига
«Шальке 04» расторг контракт с компанией «Газпром»
Все новости
Рекомендуем