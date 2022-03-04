Беллингем проведёт в «Боруссии» ещё один сезон

Беллингем решил не покидать «Боруссию» этим летом.

Джуд Беллингем останется в дортмундской «Боруссии» ещё как минимум на один год, об этом сообщает Bild.

Молодой англичанин не хочет уходить из стана «шмелей» несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтеда».

Сезон 2022–2023 станет третьим для Джуда в «Боруссии», в которую он перешёл из «Бирмингема» в 2020 году за €23 млн.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 12 результативных передач. Цена игрока по Transfermarkt составляет €75 млн.