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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джуд Беллингхем разочаровался в дортмундской «Боруссии»

03 Марта 2022 • 15:46 Комментировать

18-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем разочаровался в немецком клубе. При этом пока покидать Германию он не собирается.

Беллингхем особенно расстроился после того, как его команда выбыла из борьбы за чемпионство в Лиге Европы, уступив в серии матчей «Рейнджерс».

После этого, как отмечает Bild, футболиста неоднократно замечали за ссорами со своими одноклубниками.

Несмотря на то, что команда не устраивает игрока, он пока не собирается ее покидать. На фоне слухов о том, что Беллингхемом интересуется «Манчестер Юнайтед», полузащитник пообещал остаться в Дортмунде.


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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