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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» интересуется Нуссаиром Мазрауи

03 Марта 2022 • 15:39 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» рассматривает подписание защитника «Аякса» Нуссер Мазрауи в качестве свободного агента. Контракт с нынешним клубом у игрока заканчивается этим летом.

Как сообщают журналисты Tz, 24-летний футболист рассматривается как «идеально подходящий» под игровую модель тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана, который любит использовать оборону из трех защитников.

Однако мюнхенская «Бавария» не одинока в желании получить Мазрауи. По слухам, интерес к защитнику «Аякса» проявляют «Барселона», дортмундская «Боруссия» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Нуссер Мазрауи
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