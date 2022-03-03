«Бавария» интересуется Нуссаиром Мазрауи

Мюнхенская «Бавария» рассматривает подписание защитника «Аякса» Нуссер Мазрауи в качестве свободного агента. Контракт с нынешним клубом у игрока заканчивается этим летом.

Как сообщают журналисты Tz, 24-летний футболист рассматривается как «идеально подходящий» под игровую модель тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана, который любит использовать оборону из трех защитников.

Однако мюнхенская «Бавария» не одинока в желании получить Мазрауи. По слухам, интерес к защитнику «Аякса» проявляют «Барселона», дортмундская «Боруссия» и «Милан».