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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» хочет приобрести Холанна этим летом

03 Марта 2022 • 15:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1.58 4.15 5.50
05.03 23:00

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может стать игроком мадридского «Реала» уже по окончании текущего сезона.

21-летний норвежец связан с переходом в различные топ-клубы, включая «Манчестер Сити» и «Барселону», но главным претендентом на его подписание остаётся «Реал». Согласно данным AS, «сливочные» постараются заключить сделку уже этим летом, чтобы звёздный форвард не достался другим клубам.

Сумма отступных Холанна, прописанная в контракте с «Боруссией», – около 75 млн евро. Transfermarkt оценивает Эрлинга в 150 млн евро. В нынешней кампании на счету игрока 23 забитых мяча в 20 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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