«Реал» хочет приобрести Холанна этим летом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может стать игроком мадридского «Реала» уже по окончании текущего сезона.

21-летний норвежец связан с переходом в различные топ-клубы, включая «Манчестер Сити» и «Барселону», но главным претендентом на его подписание остаётся «Реал». Согласно данным AS, «сливочные» постараются заключить сделку уже этим летом, чтобы звёздный форвард не достался другим клубам.

Сумма отступных Холанна, прописанная в контракте с «Боруссией», – около 75 млн евро. Transfermarkt оценивает Эрлинга в 150 млн евро. В нынешней кампании на счету игрока 23 забитых мяча в 20 встречах.