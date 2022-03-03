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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан», «Барселона» и «Боруссия» охотятся за защитником из «Аякса»

03 Марта 2022 • 13:19 Комментировать

Крайний защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи попал в сферу интересов сразу нескольких европейских грандов. Его контракт с голландским клубом заканчивается в конце сезона, и марокканец не намерен продолжать карьеру в нынешнем команде.

Источник сообщает, что «Милан» на днях обратился к футболисту с новым, улучшенным предложением, после того, как первоначальное было отклонено игроком несколько месяцев назад.

Также получить Мазрауи в свои ряды хочет испанская «Барселона». 24-лений игрок очень нравится тренеру каталонцев Хави, который считает, что получить футболиста такого уровня совершенно бесплатно – это огромная выгода для испанского клуба.

Ранее также сообщалось, что марокканцем интересуется дортмундская «Боруссия» и ряд английских клубов. Но, как заявлял сам футболит, к переезду в Англию он пока не готов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Боруссия Дортмунд Нуссер Мазрауи
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