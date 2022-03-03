Нкунку заинтересовал сразу три гранда

Нкунку интересен «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в одном из трёх топ-клубов Европы. Французом интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». «Лейпциг» не продаст его дешевле €60 млн. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

В текущем сезоне Нкунку провёл за «Лейпциг» 36 матчей, в которых отдал 13 голевых передач и целых 25 раз поражал ворота соперников.

Действующий контракт воспитанника «ПСЖ» действует до лета 2024 года. Цена футболиста по Transfermarkt составляет €55 млн.