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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку заинтересовал сразу три гранда

03 Марта 2022 • 10:12 Комментировать

Нкунку интересен «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в одном из трёх топ-клубов Европы. Французом интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». «Лейпциг» не продаст его дешевле €60 млн. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

В текущем сезоне Нкунку провёл за «Лейпциг» 36 матчей, в которых отдал 13 голевых передач и целых 25 раз поражал ворота соперников.

Действующий контракт воспитанника «ПСЖ» действует до лета 2024 года. Цена футболиста по Transfermarkt составляет €55 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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