«Бавария» хочет подписать защитника «Байера»

Руководители мюнхенской «Баварии» хотят летом подписать молодого защитника «Байера» Джереми Фримпонга.

По информации Sport1.de, боссы мюнхенской команды планируют летом заполучить в свои ряды 21-летнего голландского футболиста, который выступает на правом фланге обороны. За Фримпонга «Баварии» придётся выложить не менее 30 миллионов евро. В услугах Джереми также заинтересованы представители дортмундской «Боруссии».

Напомним, что в этом сезоне Джереми Фримпонг провёл в немецком чемпионате 23 матча, в которых забил один мяч и сделал шесть ассистов.