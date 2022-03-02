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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет подписать защитника «Байера»

02 Марта 2022 • 09:35 Комментировать

Руководители мюнхенской «Баварии» хотят летом подписать молодого защитника «Байера» Джереми Фримпонга.

По информации Sport1.de, боссы мюнхенской команды планируют летом заполучить в свои ряды 21-летнего голландского футболиста, который выступает на правом фланге обороны. За Фримпонга «Баварии» придётся выложить не менее 30 миллионов евро. В услугах Джереми также заинтересованы представители дортмундской «Боруссии».

Напомним, что в этом сезоне Джереми Фримпонг провёл в немецком чемпионате 23 матча, в которых забил один мяч и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига байер Джереми Фримпонг
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